Сургутянка торговала наркотиками в Нефтеюганске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.08.2017 15:16

Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: 86.mvd.ru

На лестничной площадке одного из жилых домов 13 микрорайона в Нефтеюганске была задержана 34-летняя жительница Сургута. Она приобрела наркотические средства с целью продажи. В ходе личного досмотра полицейские нашли у женщины сорок три прозрачных пакетика, внутри которых было порошкообразное вещество белого цвета.

В ходе обыска по месту проживания злоумышленницы стражи порядка обнаружили аналогичное вещество и предметы для совершения «закладок». Исследование показало, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком общим весом более 14 граммов.

Подозреваемая арестована, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ». Женщине грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.

Ранее в поле зрения полиции сургутянка не попадала, сообщает ОМВД России по Нефтеюганску.