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До конца года в Сургуте благоустроят 13 придомовых территорий

03.08.2017 15:53

Рабочие не только займутся асфальтированием проездов, тротуаров и парковочных площадок, но также обустроят водоотводы, установят искусственные неровности и заменят входные группы в подъездах. 

Фото: admsurgut.ru

Всего на эти цели предусмотрено порядка 115 млн рублей. Из них средства города составляют более 49 млн, округ добавил 33 млн. Сами собственники направят чуть более 18 млн рублей.

В настоящее время работы ведутся в девяти дворах.

Так, на территории между домами № 8, 8/1 и 8/2 по проспекту Пролетарскому реализуется проект под названием «Двор мечты». К концу сентября здесь будет заменен асфальт, уложена тротуарная плитка, установлены фонари и детские площадки.

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