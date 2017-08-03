НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте ребенок случайно вышел через окно на козырек подъезда

03.08.2017 17:01

 Жители города спасли малыша, который вышел на козырек подъезда через окно и мог разбиться.

Фото: Igor Kessler

Мужчины, находившиеся поблизости, увидели происходящее. Один из очевидцев с помощью других поднялся на козырек и спас ребенка. Видео опубликовал в YouTube пользователь Igor Kessler.

«Сегодня днем, очевидец Ирина Смирнова услышала крики о помощи. Выглянув в окно она опешила. На козырьке входа в организацию, в доме 14 по улице Профсоюзов, стоял ребенок и смотрел на шокированных взрослых сверху вниз. Несколько мужчин в оперативном порядке подняли „спасителя“ на козырек и он передал ребенка в окно, из которого он вышел», — прокомментировал автор свое видео.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че