В Сургуте ребенок случайно вышел через окно на козырек подъезда

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.08.2017 17:01

Жители города спасли малыша, который вышел на козырек подъезда через окно и мог разбиться.

Фото: Igor Kessler

Мужчины, находившиеся поблизости, увидели происходящее. Один из очевидцев с помощью других поднялся на козырек и спас ребенка. Видео опубликовал в YouTube пользователь Igor Kessler.

«Сегодня днем, очевидец Ирина Смирнова услышала крики о помощи. Выглянув в окно она опешила. На козырьке входа в организацию, в доме 14 по улице Профсоюзов, стоял ребенок и смотрел на шокированных взрослых сверху вниз. Несколько мужчин в оперативном порядке подняли „спасителя“ на козырек и он передал ребенка в окно, из которого он вышел», — прокомментировал автор свое видео.