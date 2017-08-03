НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Бывший сургутский чиновник стал фигурантом уголовного дела

03.08.2017 17:15

Он подозревается в превышении должностных полномочий. 

Фото: hmao.sledcom.ru

В 2014 году с ООО «Строительная компания «СОК» был заключен муниципальный контракт на покупку здания школы. Застройщик должен был сдать объект с мебелью, оборудованием и хозяйственным инвентарем.

Директор департамента архитектуры и градостроительства принял школу и подписал все документы. Однако по факту проверки здания не было. Более того, позже выяснилось, что оборудование на 12 млн рублей не было поставлено, а часть уже имевшегося – оказалась бракованной.

По данным окружного Следственного комитета, чиновник стремился «приукрасить действительное положение» и опасался выговоров из-за сроков сдачи объекта. Администрация Сургута понесла ущерб в 13 млн рублей, поскольку компания «СОК» отказалась исправлять ситуацию, ссылаясь на подписанные без замечаний акты приема-передачи.

Расследование уголовного дела продолжается, говорится в официальном сообщении ведомства.

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