НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутских мотоциклистов просят соблюдать правила

03.08.2017 18:22

 Необходимо также использовать специальную защитную экипировку. 

В ГИБДД рекомендуют байкерам соблюдать безопасную дистанцию при движении на дороге и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Чтобы предупредить аварии с участием мотоциклистов, в Сургуте проводится одноименное профилактическое мероприятие. Оно продлится до конца мотосезона. К слову, с начала года в городе произошло девять ДТП с водителями такого двухколесного транспорта. Один человек погиб и десять получили травмы.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че