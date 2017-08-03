Сургутских мотоциклистов просят соблюдать правила

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.08.2017 18:22

Необходимо также использовать специальную защитную экипировку.

В ГИБДД рекомендуют байкерам соблюдать безопасную дистанцию при движении на дороге и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Чтобы предупредить аварии с участием мотоциклистов, в Сургуте проводится одноименное профилактическое мероприятие. Оно продлится до конца мотосезона. К слову, с начала года в городе произошло девять ДТП с водителями такого двухколесного транспорта. Один человек погиб и десять получили травмы.