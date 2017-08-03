Югра вошла в десятку самых закредитованных субъектов России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.08.2017 19:10

Ханты-Мансийский округ оказался на 10 месте – здесь было выдано более 106 тыс. кредитов на общую сумму около 22 млрд рублей. Прирост за год по их количеству составил 4%, по объему — 33%.

При этом на 31% увеличился и средний чек по кредиту. На сегодня он немного превышает 150 тыс. рублей (во втором квартале 2016 год показатель составлял 117 тыс.). По объемам выданных ипотечных кредитов Югра занимает пятое место. С апреля по июнь выдано около 3 тысяч кредитов, средний чек при этом составил 2,2 млн рублей.