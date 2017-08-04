НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Большинство абитуриентов Югры хотят быть медиками или инженерами

04.08.2017 08:44

 В вузы округа в настоящее время подано более 7000 заявлений на обучение по очной форме за счет регионального бюджета.

Среди популярных направлений лидируют инженерно-техническое и медицинское. На многих направлениях подготовки – достаточно высокий конкурс. По-прежнему остаются востребованными среди абитуриентов специальности «экономика и управление» и «юриспруденция».

Некоторые абитуриенты, поступающие на педагогические и медицинские направления, подстраховались и заключили договоры о целевом обучении с муниципальными органами власти. Все эти документы поданы вместе с заявлениями о согласии на зачисление в случае прохождения по конкурсу.

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