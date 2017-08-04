Автоледи в Сургуте устроила ДТП на улице Республики

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.08.2017 09:44

Столкновение двух иномарок произошло 3 августа около 13 часов.

Фото: ГИБДД по ХМАО

55-летняя женщина на автомобиле «ТОЙОТА АУРИС» при повороте налево допустила столкновение с попутно движущимся слева автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ». Сургутянка получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2894 нарушения правил дорожного движения. Задержано 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 50 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.