НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Автоледи в Сургуте устроила ДТП на улице Республики

04.08.2017 09:44

Столкновение двух иномарок произошло 3 августа около 13 часов. 

Фото: ГИБДД по ХМАО

55-летняя женщина на автомобиле «ТОЙОТА АУРИС» при повороте налево допустила столкновение с попутно движущимся слева автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ». Сургутянка получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2894 нарушения правил дорожного движения. Задержано 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 50 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че