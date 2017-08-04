Строительство последнего пускового участка улицы Маяковского в Сургуте опять затягивается

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.08.2017 12:57

Дата окончания работ на отрезке от улицы 30 лет Победы до Университетской переносится на неопределенный срок.

Фото: usolie.info

Весной в администрации Сургута заверяли, что объект сдадут в нынешнем году, однако прогнозам, по всей видимости, не суждено сбыться, пишет «Сургутская трибуна».

Напомним, в прошлом году стройка встала из-за проблем с коммуникациями на данном участке. Тогда был расторгнут контракт с подрядчиком. Необходимо было выполнить комплекс дополнительных работ, не предусмотренных соглашением и проектно-сметной документацией.

В настоящий момент корректировка завершена, документы проходят очередную экспертизу. Заключение по ней, скорее всего, будет получено в конце августа. После определения объема и источников финансирования городские власти примутся вновь искать подрядчика.