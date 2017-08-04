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В июле госавтоинспекторы Сургута проверили почти 300 автобусов

04.08.2017 13:06

156 водителей такого транспорта нарушили ПДД и должны заплатить штрафы. Как правило они управляют машинами с неисправностями или без технического осмотра, а также нарушают режим труда и отдыха. 

Чуть больше полсотни автобусов нельзя эксплуатировать, а 12 – помещены на специализированную стоянку. Таковы итоги профилактического мероприятия, которое проводилось в прошлом месяце. В сургутской ГИБДД добавили, что к административной ответственности также привлекли 49 должностных и 3 юридических лица. 

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