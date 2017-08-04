С начала сезона от укусов клещей в Югре пострадали 2840 человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.08.2017 13:21

Почти 350 из них – дети, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Зарегистрировано 155 завозных случаев. Кстати, цифры в прошлом году были аналогичными. Почти в 30% случаев клещи нападают на югорчан на дачных и садовых участках, а также в лесу. 20% таких фактов произошли в черте городов и поселков.

Среди пострадавших больше всего жителей Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Пыть-Яха. В Сургуте к медикам обратились почти 200 горожан, в Сургутском районе – 61 человек. Не зарегистрировано ни одно случая укуса клещами в Березовском районе.