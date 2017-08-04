Массовые танцевальные флеш-мобы «За безопасность детей на дорогах!» прошли в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.08.2017 14:03

Десятки юных жителей округа призвали взрослых к соблюдению дорожных правил в период школьных каникул.

Фото: 86.mvd.ru

«Сохраним самое дорогое» - под таким девизом прошел танцевальный флеш-моб в одном из пришкольных лагерей Нягани. Под ритмичную музыку юные участники мероприятия показывали дорожные знаки, переходили по пешеходному переходу, кружились в хороводах, призывая сверстников к неукоснительному соблюдению правил безопасного поведения на дороге.

Автоинспекторы подарили юным участникам дорожного движения световозвращающие брелоки и яркие памятки.

Аналогичные мероприятия проведены в городах Югорск, Радужный, Мегион, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Лангепас, Нефтеюганском, Кондинском, Сургутском и Нижневартовском районах.