Наука о Вселенной возвращается в школы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 04.08.2017 14:40
С 1 сентября к школьникам вернется курс астрономии, который рассчитан на 35 часов. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.
Фото: cansbysaptitas.fo.ru
«Парадокс: у страны, первой полетевшей в космос, в школах нет астрономии, но наши юноши несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по этому предмету», — поделилась Васильева в интервью «Известиям».
Преподавать науку о Вселенной будут учителя физики.
Курс разделят на два этапа: в первый войдет изучение Солнечной системы и эволюции звезд, а на втором, более углубленном уровне, школьникам расскажут о методах и результатах исследований небесных тел, а также строении и эволюции Вселенной.