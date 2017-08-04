НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Наука о Вселенной возвращается в школы

04.08.2017 14:40

 С 1 сентября к школьникам вернется курс астрономии, который рассчитан на 35 часов. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева. 

Фото: cansbysaptitas.fo.ru

«Парадокс: у страны, первой полетевшей в космос, в школах нет астрономии, но наши юноши несколько лет подряд занимают первые места на международных олимпиадах по этому предмету», — поделилась Васильева в интервью «Известиям».

Преподавать науку о Вселенной будут учителя физики.

Курс разделят на два этапа: в первый войдет изучение Солнечной системы и эволюции звезд, а на втором, более углубленном уровне, школьникам расскажут о методах и результатах исследований небесных тел, а также строении и эволюции Вселенной.

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