НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Большую часть населенных пунктов Югры хотят перевести на централизованное электроснабжение

04.08.2017 15:39

 Сейчас в такой зоне находится 35 поселений.

Фото: admhmao.ru

Планами Наталья Комарова поделилась с генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным. Встреча прошла днем ранее в Сургуте.

Бударгин поддержал предложение губернатора Югры по централизации энергосистемы. По его словам, это одна из ключевых задач в регионе. Стороны намерены вести активную работу и применять самые инновационные методы и современные технологии.

К слову, в ближайшие пять лет инвесторы в Югре намерены построить или отремонтировать около 700   километров линий электропередач, почти 1,4 тысяч мегавольт-ампер трансформаторной мощности. Общий объем инвестиций превысит 23,7 миллиарда рублей.

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