Чистый убыток ЮТэйр по РСБУ в I полугодии 2017 г. вырос в годовом выражении в 1,5 раза

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.08.2017 16:12

Показатель составляет 2,71 млрд руб., следует из отчетности компании.

Фото: utair.ru

Выручка за отчетный период снизилась на 2,5% и составила 23,098 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 2,7%, до 25,5 млрд руб. Валовый убыток составил 2,4 млрд руб., в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

При этом, в пресс-релизе "ЮТэйр" со ссылкой на первого заместителя генерального директора - финансового директора перевозчика Игоря Петрова отмечается, что "плановый убыток объясняется сезонностью".

"Плановый убыток объясняется сезонностью, большими циклическими затратами на поддержание летной годности воздушных судов, выпадающих на текущий отчетный период", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что выручка компании в условиях продолжающегося наращивания производственных емкостей и усугубляющейся конкуренции в отрасли составила 23,1 млрд руб., а операционный финансовый результат - 2,4 млрд руб., что соответствует утвержденному бизнес-плану перевозчика.