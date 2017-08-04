Станция переливания крови приглашает доноров на повторное обследование

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.08.2017 16:41

В рамках акции «Всероссийская суббота доноров» 5 августа 2017 года КУ «Станция переливания крови» приглашает доноров, последний раз сдавших кровь и ее компоненты в 2015 и 2016 годах, на повторное обследование.

Фото: ansar.ru

До сегодняшнего дня их плазма все еще находится на карантинизации и не может быть выдана в медицинские организации. Забор крови и ее компонентов в этот день осуществляться не будет. Суббота доноров в 2017 году состоится во всех учреждениях КУ «Станция переливания крови».

Прием доноров в головном учреждении г. Сургута будет осуществляться с 08:00 до 14:00. Адрес: пр. Дружбы, 4, телефон регистратуры: (3462) 37-68-09.