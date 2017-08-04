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Огнеборцы Сургута проверяют знания правил пожарной безопасности у горожан

04.08.2017 17:53

 Цель – еще раз напомнить жителям правила пожарной безопасности. 

Фото: Сургутский пожарно-спасательный гарнизон

Специалисты Сургутского пожарно-спасательного гарнизона попытались максимально охватить все районы города. Участие в анкетировании уже приняли порядка 50 человек всех возрастных категорий. Причем у детей беседа со спасателями в форме вызывала особый восторг.  

Данный опрос позволит выяснить, кто как относится к правилам пожарной безопасности и как их соблюдает, рассказали специалисты.  Отметим, анкетирование проводится до конца недели по всей Югре.

В конечном итоге весь материал будет анализироваться для определения уровня подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности, и впоследствии его передадут в Главное управление МЧС по округу. 

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