Огнеборцы Сургута проверяют знания правил пожарной безопасности у горожан

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.08.2017 17:53

Цель – еще раз напомнить жителям правила пожарной безопасности.

Фото: Сургутский пожарно-спасательный гарнизон

Специалисты Сургутского пожарно-спасательного гарнизона попытались максимально охватить все районы города. Участие в анкетировании уже приняли порядка 50 человек всех возрастных категорий. Причем у детей беседа со спасателями в форме вызывала особый восторг.

Данный опрос позволит выяснить, кто как относится к правилам пожарной безопасности и как их соблюдает, рассказали специалисты. Отметим, анкетирование проводится до конца недели по всей Югре.

В конечном итоге весь материал будет анализироваться для определения уровня подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности, и впоследствии его передадут в Главное управление МЧС по округу.