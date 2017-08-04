Здание бывшего тубдиспансера в Сургуте снесут до октября

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.08.2017 19:24

Об этом «Сургутской трибуне» рассказал исполняющий обязанности главы города Алексей Жердев.

В настоящее время на территории бывшего медицинского учреждения идет повторное обеззараживание. После этого подрядная организация приступит к демонтажу здания и рекультивации земельного участка. По условиям конкурса максимальный срок сноса – два месяца. В мэрии надеются, что уже в октябре строения будут полностью ликвидированы, а территорию зачистят от хлама.

В перспективе здесь появится небольшой парк, заключил Алексей Жердев.