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Здание бывшего тубдиспансера в Сургуте снесут до октября

04.08.2017 19:24

Об этом «Сургутской трибуне» рассказал исполняющий обязанности главы города Алексей Жердев. 

В настоящее время на территории бывшего медицинского учреждения идет повторное обеззараживание. После этого подрядная организация приступит к демонтажу здания и рекультивации земельного участка. По условиям конкурса максимальный срок сноса – два месяца. В мэрии надеются, что уже в октябре строения будут полностью ликвидированы, а территорию зачистят от хлама.

В перспективе здесь появится небольшой парк, заключил Алексей Жердев.

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