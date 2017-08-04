Водители должны соблюдать режим труда и отдыха

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.08.2017 19:36

Об этом напоминают сотрудники югорской ГИБДД.

В течение нескольких дней они дежурили на загородных трассах: «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», «Подъезд к городу Сургут», а также «Сургут-Лянтор», «Сургут-Нижневартовск», «Югра» и других. Помогали госавтоинспекторам представители Центра медицины катастроф.

Специалисты осмотрели больше 500 водителей, измеряли давление и проверяли пульс. Также дальнобойщикам рассказали о специальных стоянках для большегрузов и вручили тематические памятки.