НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Водители должны соблюдать режим труда и отдыха

04.08.2017 19:36

 Об этом напоминают сотрудники югорской ГИБДД. 

В течение нескольких дней они дежурили на загородных трассах: «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», «Подъезд к городу Сургут», а также «Сургут-Лянтор», «Сургут-Нижневартовск», «Югра» и других. Помогали госавтоинспекторам представители Центра медицины катастроф.

Специалисты осмотрели больше 500 водителей, измеряли давление и проверяли пульс. Также дальнобойщикам рассказали о специальных стоянках для большегрузов и вручили тематические памятки.

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