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Месячник «Профилактика краевой патологии» стартовал в Ханты-Мансийской психоневрологической больнице

05.08.2017 11:52

Цель мероприятия – проинформировать население Югры о профилактике вирусных инфекций и паразитарных болезней.

Фото: odoev-centr.ru

В этот  раз акцент медицинских работников сделан на профилактику клещевого энцефалита, описторхоза и дифиллоботриоза. Ханты-Мансийский автономный округ расположен в крупнейшем природном очаге биогельминтозов и клещевого энцефалита. Описторхоз и дифиллоботриоз также хорошо известны коренному населению Югры.

Задача медиков – проинформировать население региона о соблюдении профилактических мер, к примеру, при чистке и приготовлении речной рыбы, а также при посещении парковых зон.  

Ознакомиться с полезной информацией посетители психоневрологической больницы смогут в стенах медицинского учреждения. Специалисты подготовили  стенды по тематике месячника, видеоматерилы, листовки и брошюры. Информация будет доступна на официальном сайте больницы и на странице официальной группы медицинского учреждения «ВКонтакте». 

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