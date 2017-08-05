В Югре расследуют уголовное дело о нападении на полицейских

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.08.2017 14:01

Инцидент произошел 1 января нынешнего года. Наряд полиции попытался остановить потасовку двух групп молодых людей, однако те жестоко избили полицейских.

Фото: habinfo.ru

Даже предупредительные выстрелы в воздух не остановили нападавших, напротив - они затащили сотрудника полиции в автомобиль, где избивали его по ходу движения. Несколько раз, вытаскивая полицейского из машины, они продолжали совместно избивать его. Освободить мужчину удалось лишь спустя время, когда на помощь прибыл другой наряд полиции.

Позже выяснилось, что обвиняемые находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передает Следственный комитет ХМАО.

Также сообщается, что обвиняемые объединились в преступную группу и, начиная с 2015 года, вымогали денежные средства у предпринимателей в Кондинском районе. Кроме этого они принуждали жителя поселка Междуреченский, который является сиротой, в связи с чем получает социальную пенсию, оформлять кредиты и передавать им полученные в банке денежные средства.