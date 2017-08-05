НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С 5 августа в Югре отменен режим межмуниципальной ЧС по лесным пожарам

05.08.2017 17:44

Такое решение приняла специальная комиссия. Также будет снят «межмуниципальный уровень реагирования». 

Фото: yugopolis.ru

Слаженная работа не дала развиться стихии, помогли и погодные условия. Силы и средства служб округа переведены в повседневный режим реагирования, прокомментировал заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал.

Согласно информации окружного департамента недропользования и природных ресурсов, еще вчера  в лесах региона действовало 2 пожара. Возгорания зафиксированы на территории Белоярского лесничества. Их площадь составляла 24 га.

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