НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Инспектора ГИБДД по Октябрьскому району уволили по отрицательным мотивам

06.08.2017 10:31

Это связано с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. 

Фото: severinform.ru

Такая информация появилась на официальном сайте региональной полиции. Подробности ведомство не раскрывает, однако пишет о проведенной проверке в районной Госавтоинспекции.

Между тем, о ситуации рассказали в окружной прокуратуре: в марте 2017 года представитель ООО «Ветераны боевых действий» дал взятку сотруднику ДПС. За это полицейский должен был закрыть глаза на то, что крупногабаритный транспорт, принадлежащий организации, ездит по территории района в нарушение правил дорожного движения.

По решению мирового судьи, ООО «Ветераны боевых действий» оштрафовано на 1 млн рублей. А в отношении получившего взятку полицейского возбуждено уголовное дело. Он взят под стражу. 

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