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Золото первенства мира завоевали юные борцы из Югры

06.08.2017 10:59

 Югорские борцы вольного стиля Давид Баев и Артур Найфонов стали победителями первенства мира по вольной борьбе среди юниоров. 

В финском Тампере встретились спортсмены весовых категорий до 55, 66, 84 и 120 кг. У россиян – два золота, серебро и бронза. Давид Баев первенствовал в весе до 66 кг, а Артур Найфонов – до 84 кг, сообщает Центр подготовки спортивных сборных ХМАО.

Кроме того, бронзу в весовой категории до 120 кг завоевал юный представитель Югры Заур Козонов.

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