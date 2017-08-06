Золото первенства мира завоевали юные борцы из Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.08.2017 10:59

Югорские борцы вольного стиля Давид Баев и Артур Найфонов стали победителями первенства мира по вольной борьбе среди юниоров.

В финском Тампере встретились спортсмены весовых категорий до 55, 66, 84 и 120 кг. У россиян – два золота, серебро и бронза. Давид Баев первенствовал в весе до 66 кг, а Артур Найфонов – до 84 кг, сообщает Центр подготовки спортивных сборных ХМАО.

Кроме того, бронзу в весовой категории до 120 кг завоевал юный представитель Югры Заур Козонов.