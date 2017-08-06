Югорские льготники получат школьные принадлежности от «Заботы»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.08.2017 13:17

С 7 августа Местная благотворительная общественная организация при Совете женщин ОАО «Сургутнефтегаз» начинает раздавать товары для школы семьям, относящимся к льготным категориям.

Они получат 245 подготовленных наборов. Чуть больше двухсот из них предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школьные принадлежности также будут отправлены семьям, проживающим в Нижнесортымском , Лянторе и Федоровском.

В комплект входят все необходимые канцелярские товары, с расчетом на полный учебный год. Отмечается, что наборы скомплектованы по классам.