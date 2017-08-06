НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На один комплекс дорожного сервиса в Югре станет больше

06.08.2017 18:07

Он появится на отрезке трассы Сургут – Лянтор. Это стало возможным после изменения параметров автодорог общего пользования. 

Дело в том, что в регионе актуализирована Схема развития дорожного сервиса: был расширен перечень услуг, которые оказывают владельцы таких объектов. Кстати, всего в Югре предусмотрено девять подобных комплексов.

В ближайшее время окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта займется формированием перечня требований к их деятельности. Особое внимание будет уделяться помещениям: они должны быть современными и качественными. Предполагается, что идея будет реализована в максимально короткие сроки. 

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