32% работодателей Сургута собирают рекомендации с прошлых мест работы кандидатов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.08.2017 09:11
Это второй по популярности способ оценки, выяснила Зарплата.ру.
Фото: tltonline.ru
Если кандидат претендует на должность руководителя или специалиста, то рекомендации берут в 2 раза чаще, чем если на должность служащего или рабочего. Первый способ - личное интервью с кандидатами. Его проводит 91% работодателей.
26% работодателей просят кандидатов выполнить тестовые задания, связанные с будущей деятельностью. Уже на этом этапе часть соискателей отсеивается сама, отказываясь его выполнить. А вот тест на IQ просят пройти только 4% работодателей.
Практика стресс-интервью сохранилась в 14% сургтских компаний, еще несколько лет назад она была популярна, но большинство в итоге просто отказывались от работы после таких испытаний.