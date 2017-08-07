32% работодателей Сургута собирают рекомендации с прошлых мест работы кандидатов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 09:11

Это второй по популярности способ оценки, выяснила Зарплата.ру.

Фото: tltonline.ru

Если кандидат претендует на должность руководителя или специалиста, то рекомендации берут в 2 раза чаще, чем если на должность служащего или рабочего. Первый способ - личное интервью с кандидатами. Его проводит 91% работодателей.

26% работодателей просят кандидатов выполнить тестовые задания, связанные с будущей деятельностью. Уже на этом этапе часть соискателей отсеивается сама, отказываясь его выполнить. А вот тест на IQ просят пройти только 4% работодателей.

Практика стресс-интервью сохранилась в 14% сургтских компаний, еще несколько лет назад она была популярна, но большинство в итоге просто отказывались от работы после таких испытаний.