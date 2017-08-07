«Daewoo Nexia» влетела в «Урал» на трассе Сургут – Лянтор. Четыре человека погибли

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 09:27

Авария произошла накануне в 17.20 на 48 км указанной дороги.

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

По данным региональной ГИБДД, 24-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилями «Урал» и «Lexus RX 350».

В результате страшной аварии водитель и три пассажира «Daewoo» - 29-летняя женщина и двое мужчин – 28-ми и 36-ти лет – скончались на месте. Пассажир легковушки – 23-летний юноша – получил травмы. Водители двух других транспортных средств не пострадали.

Всего с 4 по 6 августа на территории округа зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 31 получил травмы. За это время 120 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.