В Общегородском субботнике приняли участие больше 350 человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 10:22

Мероприятие прошло в Сургуте 4 августа. В этот день представители различных организаций и предприятий, а также Администрации города убирали скошенную газонную траву на улицах Республики, Энергетиков, Гагарина и Энгельса.

Фото: admsurgut.ru

Рабочий день для субботника был выбран не случайно, так как городские власти понимают, что стоит летняя пора и людям необходимо дать время для отдыха. Но так как проблема покоса газонов все-таки существует, а средств, необходимых на дополнительные работы в бюджете не предусмотрено, было принято решение обратиться к сотрудникам Администрации, ее структурным подразделениям и ко всем общественным организациям.

«В дальнейшем эта проблема, конечно же, будет решаться по-другому. Но, я считаю, что субботник – это хорошее мероприятие, когда мы все вместе можем нашими руками сделать что-то хорошее для любимого города», - подытожил исполняющий обязанности главы Алексей Жердев.

Добавим, что покос травы и ее уборка связаны не только с жаркими погодными условиями, чтобы избежать возникновения пожароопасной ситуации в городе, но и для наведения порядка. По последним данным, на участие в субботнике подали заявки порядка 30 организаций и предприятий города, а это - более 350 человек.