Новая зона для отдыха появилась в 39-м микрорайоне Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 10:40

Торжественная церемония открытия бульвара «4 сезона» состоялась 6 августа на ул. Александра Усольцева, 25.

Фото: admsurgut.ru

Уникальный проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между Администрацией города и АО «ЮграИнвестСтройПроект». Территория, площадь которой составляет шесть тысяч квадратных метров, станет одной из самых больших прогулочных зон в районе «Александрии» и ЖК «4 Сезона».

По информации компании-застройщика ООО «Северные Строительные Технологии», при разработке проекта упор делался не столько на современные дизайнерские решения, сколько на безопасность зоны.

Бульвар начинается с большой площади, так называемый «семейный круг». Здесь есть площадка для воркаута, зона с мягким покрытием для малышей, свободные площадки. В парковом пространстве планируется разбить цветники и газоны, а также высадить деревья, которые хорошо приживаются в северных условиях.