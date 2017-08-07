Новая зона для отдыха появилась в 39-м микрорайоне Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 07.08.2017 10:40
Торжественная церемония открытия бульвара «4 сезона» состоялась 6 августа на ул. Александра Усольцева, 25.
Фото: admsurgut.ru
Уникальный проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между Администрацией города и АО «ЮграИнвестСтройПроект». Территория, площадь которой составляет шесть тысяч квадратных метров, станет одной из самых больших прогулочных зон в районе «Александрии» и ЖК «4 Сезона».
По информации компании-застройщика ООО «Северные Строительные Технологии», при разработке проекта упор делался не столько на современные дизайнерские решения, сколько на безопасность зоны.
Бульвар начинается с большой площади, так называемый «семейный круг». Здесь есть площадка для воркаута, зона с мягким покрытием для малышей, свободные площадки. В парковом пространстве планируется разбить цветники и газоны, а также высадить деревья, которые хорошо приживаются в северных условиях.