НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Накануне в Югре открылся сезон охоты на бурого медведя

07.08.2017 11:34

 На территории Нефтеюганского района на данный момент насчитывается порядка 560 таких животных. Разрешенный лимит на добычу таежного хищника до 1 августа 2018 года составляет 79 особей. 

Также с 15 августа на территории Нефтеюганского района разрешена охота на кабана, а с третьей субботы месяца - на болотно-луговую водоплавающую, боровую дичь. Напомним, что за нарушение правил охоты предусмотрена система наказаний. Нарушителя могут оштрафовать, конфисковать у него оружие или арестовать. 

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