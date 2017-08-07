Накануне в Югре открылся сезон охоты на бурого медведя

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 11:34

На территории Нефтеюганского района на данный момент насчитывается порядка 560 таких животных. Разрешенный лимит на добычу таежного хищника до 1 августа 2018 года составляет 79 особей.

Также с 15 августа на территории Нефтеюганского района разрешена охота на кабана, а с третьей субботы месяца - на болотно-луговую водоплавающую, боровую дичь. Напомним, что за нарушение правил охоты предусмотрена система наказаний. Нарушителя могут оштрафовать, конфисковать у него оружие или арестовать.