В Сургуте ночью горели овощной киоск и нежилой вагончик

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 11:42

Сообщение о возгорании торгового павильона на улице Дзержинского поступило огнеборцам в 23:59 6 августа. С пожаром удалось справиться за несколько минут. К тушению от МЧС России привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

Почти в это же время поступило сообщение о возгорании нежилого вагончика. Пожар был ликвидирован в 00:14. На вызов прибыли 7 пожарных, которые использовали две единицы техники. Причины ЧП в обоих случаях установят органы дознания МЧС России.