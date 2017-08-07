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В Сургуте ночью горели овощной киоск и нежилой вагончик

07.08.2017 11:42

 Сообщение о возгорании торгового павильона на улице Дзержинского поступило огнеборцам в 23:59 6 августа. С пожаром удалось справиться за несколько минут. К тушению от МЧС России привлекались 2 единицы  техники, 7 человек личного состава. 

Почти в это же время поступило сообщение о возгорании нежилого вагончика. Пожар был ликвидирован в 00:14. На вызов прибыли 7 пожарных, которые использовали две единицы техники. Причины ЧП в обоих случаях установят органы дознания МЧС России.

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