НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12 НКО Югры получат президентские гранты

07.08.2017 12:55

Конкурс проходил с апреля по июль 2017 года. 

Всего эксперты рассмотрели около шести тысяч заявок. Около тысячи некоммерческих организаций из 79 регионов страны стали победителями. В их числе 12 НКО Югры. Они получат больше 9 млн рублей.

Обладателями государственной поддержки стали и сургутяне. Так, автономная некоммерческая организация «Интеллектуальный Клуб» представила проект «Популярная наука в Сургуте». А городская общественная организация «Открытая студенческая ассоциация» намерена подготовить полнометражный спектакль «Живет такой парень» по рассказам В.М. Шукшина».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че