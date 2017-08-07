12 НКО Югры получат президентские гранты

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 12:55

Конкурс проходил с апреля по июль 2017 года.

Всего эксперты рассмотрели около шести тысяч заявок. Около тысячи некоммерческих организаций из 79 регионов страны стали победителями. В их числе 12 НКО Югры. Они получат больше 9 млн рублей.

Обладателями государственной поддержки стали и сургутяне. Так, автономная некоммерческая организация «Интеллектуальный Клуб» представила проект «Популярная наука в Сургуте». А городская общественная организация «Открытая студенческая ассоциация» намерена подготовить полнометражный спектакль «Живет такой парень» по рассказам В.М. Шукшина».