Окружной День строителя пройдет в Сургуте 10 августа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 13:42

Первым праздничным событием станет открытие автомобильной развязки дороги Сургут – Лянтор.

Далее строители продолжат общение в формате дискуссионного клуба на деловой конференции в Филармонии. Эксперты выступят с докладами на различные темы: обсудят транспортную инфраструктуру и концепцию развития города.

Вечером организаторы праздника приглашают всех горожан на площадь перед театром СурГУ. Здесь в 18.00 начнут работать торговые ряды, пройдут спортивные состязания, выступят артисты отечественной эстрады, в том числе группа «Любэ». Завершится празднование Дня строителя салютом – в 21.15.