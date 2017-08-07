В Ханты-Мансийске хулиганы измазали краской портреты у дома правительства Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 14:06

Всего в «Алее почетных граждан» испачканы восемь стендов. Кроме того, в Парке Победы на танке Т-34, расположенном на постаменте, нанесены надписи.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника, принимаются меры к его задержанию. Уже изъято видео с камер. Дознавателями МОМВД России «Ханты-Мансийский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до 3 месяцев.