НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Ханты-Мансийске хулиганы измазали краской портреты у дома правительства Югры

07.08.2017 14:06

Всего в  «Алее почетных граждан» испачканы восемь стендов. Кроме того, в Парке Победы на танке Т-34, расположенном на постаменте, нанесены надписи. 

Сейчас устанавливается личность злоумышленника, принимаются меры к его задержанию. Уже изъято видео с камер. Дознавателями МОМВД России «Ханты-Мансийский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до 3 месяцев.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че