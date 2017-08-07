Новая знакомая украла у сургутянина золотые изделия

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 15:30

69-летний мужчина обратился в полицию.

Как выяснилось, накануне кражи он познакомился с женщиной и пригласил ее в гости. Они вместе распивали спиртное. Когда хозяин квартиры отвлекся, его новая знакомая воспользовалась моментом и похитила золотые изделия на сумму порядка 50 тысяч рублей.

43-летнюю злоумышленницу удалось поймать по «горячим следам». Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.