НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Новая знакомая украла у сургутянина золотые изделия

07.08.2017 15:30

 69-летний мужчина обратился в полицию. 

Как выяснилось, накануне кражи он познакомился с женщиной и пригласил ее в гости. Они вместе распивали спиртное. Когда хозяин квартиры отвлекся, его новая знакомая воспользовалась моментом и похитила золотые изделия на сумму порядка 50 тысяч рублей.

43-летнюю злоумышленницу удалось поймать по «горячим следам». Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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