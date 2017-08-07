НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургут назван самым энергоэффективным городом Югры

07.08.2017 15:42

К такому выводу пришли специалисты окружного департамент ЖКХ и энергетики в результате мониторинга. 

Основой для рейтинга стали показатели, рекомендованные Минэнерго РФ, такие как обновление схем теплоснабжения, доля потерь тепловой энергии в системах, расход топлива на производство тепла.

В итоге, лидерами стали Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Аутсайдерами названы Кондинский и Нижневартовский районы, а также Югорск. Здесь наблюдаются большие потери в теплоснабжении и негативная динамика удельного расхода топлива.

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