НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте и Когалыме выросли цены на авиакеросин

07.08.2017 16:18

 За минувший месяц цена увеличилась почти на 3%. 

Изменение ценовой политики зафиксировала Росавиация у заправщика «Лукойл-Аэро-Сургут». В экономической столице Югры стоимость тонны авиакеросина от данного поставщика сейчас оценивается в 37 310 рублей.

По данным статистики Росавиации, самое дорогое авиатопливо среди аэропортов округа реализуют в Березово, а самое дешевое - в Белоярском. Добавим, что расходы перевозчиком на покупку топлива и услуги авиазаправщиков являются одними из ключевых. В стоимости билета эти траты составляют удельный вес.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че