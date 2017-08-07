В Сургуте и Когалыме выросли цены на авиакеросин

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 16:18

За минувший месяц цена увеличилась почти на 3%.

Изменение ценовой политики зафиксировала Росавиация у заправщика «Лукойл-Аэро-Сургут». В экономической столице Югры стоимость тонны авиакеросина от данного поставщика сейчас оценивается в 37 310 рублей.

По данным статистики Росавиации, самое дорогое авиатопливо среди аэропортов округа реализуют в Березово, а самое дешевое - в Белоярском. Добавим, что расходы перевозчиком на покупку топлива и услуги авиазаправщиков являются одними из ключевых. В стоимости билета эти траты составляют удельный вес.