НОВОСТИ «СЕВЕРА»
После капремонта открылся круглосуточный стационар КУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер»
- 07.08.2017 16:04
Оказывать медицинскую помощь будут жителям Нижневартовска, Нижневартовского района, Лангепаса, Мегиона, Покачей и Радужного.
Фото: Депздрав ХМАО
Первые больные уже поступили на лечение и смогли оценить удобства проведенного капитального ремонта, говорят в Депздраве ХМАО. Все палаты приведены в соответствие с последними нормативами Санитарно-эпидемиологических правил, оснащены необходимой мебелью.
С открытием стационара для точного и своевременного определения объема и распространенности туберкулёзного процесса введен в эксплуатацию новый современный компьютерный томограф.
В настоящее время открыто два фтизиатрических отделения на 100 коек: 1-отделение для больных туберкулезом с бактериовыделением на 40 коек и 2-отделение для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, в сочетании с ВИЧ-инфекцией на 60 коек.
В ближайшее время в учреждении откроется третье отделение - легочно-хирургическое, на 30 коек, в котором медики будут проводить операции для пациентов со всего округа.