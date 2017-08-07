После капремонта открылся круглосуточный стационар КУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 16:04

Оказывать медицинскую помощь будут жителям Нижневартовска, Нижневартовского района, Лангепаса, Мегиона, Покачей и Радужного.

Фото: Депздрав ХМАО

Первые больные уже поступили на лечение и смогли оценить удобства проведенного капитального ремонта, говорят в Депздраве ХМАО. Все палаты приведены в соответствие с последними нормативами Санитарно-эпидемиологических правил, оснащены необходимой мебелью.

С открытием стационара для точного и своевременного определения объема и распространенности туберкулёзного процесса введен в эксплуатацию новый современный компьютерный томограф.

В настоящее время открыто два фтизиатрических отделения на 100 коек: 1-отделение для больных туберкулезом с бактериовыделением на 40 коек и 2-отделение для больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, в сочетании с ВИЧ-инфекцией на 60 коек.

В ближайшее время в учреждении откроется третье отделение - легочно-хирургическое, на 30 коек, в котором медики будут проводить операции для пациентов со всего округа.