Жители Югры в период летнего отдыха отправляются в Краснодарский край и в Москву

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 17:35

Продажи железнодорожных и авиабилетов в собственной рознице в ХМАО с мая по июль проанализировал оператор связи МТС.

Фото: garanttravel.com.ua

По данным компании, чаще всего жители округа направляются в столицу России, Анапу и Краснодар. Они оказались постоянны в своих предпочтениях: в прошлом году Москва и Краснодар также входили в тройку самых популярных летних направлений.

Городами-лидерами начала путешествия стали Сургут и Нижневартовск. Наземные путешествия оказались у югорчан популярнее перелетов, хоть и незначительно: разница между проданными железнодорожными и авиабилетами составила всего 5%.

В целом, ХМАО-Югра заняла второе место среди регионов Урала по продаже билетов в рознице МТС с мая по июль 2017 года, уступив лишь Свердловской области.