Сургутский предприниматель заплатит штраф за складирование коробок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 18:20

К ответственности его привлекла Административная комиссия города.

Как выяснилось, бизнесмен оставлял тару на прилегающей к нестационарному торговому объекту территории. Тем самым, он нарушил Правила благоустройства Сургута. Согласно документу, запрещается складировать поддоны, уборочный инвентарь и коробки. Правообладатели земельных участков должны своевременно вывозить пустую тару.

Кстати, сургутский предприниматель попадается не первый раз. В связи с этим штраф для него был увеличен в несколько раз.