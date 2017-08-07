UTair запустила в мобильном приложении сервис бесконтактной оплаты от Google

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.08.2017 18:49

В новом релизе мобильного приложения UTair появилась поддержка сервиса Android Pay, который позволяет оплачивать билеты без ввода данных кредитной карты.

Фото: heli.utair.ru

Обновленное приложение также включает в себя личный кабинет, в котором можно проверить статус заказа или баланс накопленных "миль".

Участники программы лояльности UTair STATUS уровней GOLD и SILVER смогут бесплатно выбрать место повышенного комфорта при регистрации на рейс через приложение.

"Мы постоянно работаем над улучшением мобильных сервисов для удобства пассажиров. У utair.ru одна из лучших конверсий в отрасли: 18% посетителей сайта покупают билеты. Рост продаж через приложение после запуска его новой версии составил 300%. Поддержка Android Pay в мобильном приложении UTair сделает оплату билетов быстрой и удобной. Мы будем и дальше расширять функционал личного кабинета, обновления будут выходить каждые две недели", - отметил коммерческий директор UTair Пассажирские авиалинии Павел Пермяков.