НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Наталья Комарова назвала лучшие команды муниципалитетов Югры

08.08.2017 08:39

 Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год были озвучены на заседании правительства региона. 

Фото: admhmao.ru

«Мониторинг позволил охватить ключевые сферы, которые задают темпы развития каждой территории, а также определяют социальное самочувствие людей – от инвестиций и состояния малого бизнеса до ввода жилья и подготовки земельных участков.

Немаловажно, что эти результаты накладываются на затраченные усилия, например, расходы муниципального бюджета на содержание органов местного самоуправления, а также учитывают уровень удовлетворенности населения деятельностью местных администраций», - отметила Наталья Комарова.

Среди лидеров этого года Ханты-Мансийск, Когалым, Нижневартовск, Белоярский, Нижневартовский, Октябрьский районы. Они получат бюджетные гранты в размере порядка 60 миллионов рублей за первое место и 17 миллионов рублей – за шестое.

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