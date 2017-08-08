Наталья Комарова назвала лучшие команды муниципалитетов Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.08.2017 08:39

Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год были озвучены на заседании правительства региона.

Фото: admhmao.ru

«Мониторинг позволил охватить ключевые сферы, которые задают темпы развития каждой территории, а также определяют социальное самочувствие людей – от инвестиций и состояния малого бизнеса до ввода жилья и подготовки земельных участков.

Немаловажно, что эти результаты накладываются на затраченные усилия, например, расходы муниципального бюджета на содержание органов местного самоуправления, а также учитывают уровень удовлетворенности населения деятельностью местных администраций», - отметила Наталья Комарова.

Среди лидеров этого года Ханты-Мансийск, Когалым, Нижневартовск, Белоярский, Нижневартовский, Октябрьский районы. Они получат бюджетные гранты в размере порядка 60 миллионов рублей за первое место и 17 миллионов рублей – за шестое.