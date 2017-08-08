В Югре фиксируют всплеск активности клещей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.08.2017 10:12

Только за последнюю неделю в медицинские учреждения округа обратились 96 человек, укушенных паразитами. Это почти в 5 раз выше, чем за ту же неделю 2016 года.

Фото: om1.ru

Всего же по состоянию на 3 августа пострадали около трех тысяч человек, в том числе больше 350 детей. Наиболее неблагоприятная ситуация сохраняется в Кондинском и Ханты-Мансийском районах, Пыть-Яхе, Нефтеюганском районе и Ханты-Мансийске.

На дачных участках и в лесу пострадали по 29% всех обратившихся с начала сезона. В черте населенных пунктов произошло 19% присасываний клещей.

По данным регионального Депздрава, зарегистрировано 40 больных с подозрением на клещевые инфекции. Специалисты исследовали свыше 780 клещей, снятых с пострадавших. Выявлено 50 паразитов, инфицированных возбудителем клещевого энцефалита или боррелиоза.