О ситуации на автомобильных дорогах югорчане узнают из интернета

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.08.2017 13:08

В округе разрабатывают очередной интернет ресурс для удобства водителей, сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Фото: admhmao.ru

В него будут включены перечень автомобильных дорог, их координаты, объекты сервиса, светофорные объекты, остановки, разметки, места концентрации ДТП и аварийно-опасные участки. Ресурс в свою очередь, будет актуален для всех регионов России.

Предполагается, что объединение региональных и федеральных информационных систем пройдет в несколько этапов, первый из которых рассчитан на срок в четыре месяца. За этот период будут протестированы каналы взаимодействия и налажен первичный обмен.

«Это хороший пример того, какую пользу могут приносить так называемые большие данные, геоинформационные сервисы. Необходимо, чтобы автомобилисты получили доступ к самым актуальным и востребованным данным», - отметила глава региона Наталья Комарова.