Подростки в Сургуте за год совершили дюжину краж

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.08.2017 13:24

Они проникали в помещения магазинов и торговых павильонов. К примеру, в феврале из торговой точки на проспекте Комсомольском они украли 16 тысяч рублей.

Кроме того, один из несовершеннолетних угнал три машины, а другой – неоднократно попадался в алкогольном опьянении.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. По данным сургутской полиции, все подростки состоят на профилактических учетах. С ними регулярно проводят профилактическую работу, одна поведение юношей не меняется. Городской суд принял решение заключить их под стражу.