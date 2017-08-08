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Подростки в Сургуте за год совершили дюжину краж

08.08.2017 13:24

Они проникали в помещения магазинов и торговых павильонов. К примеру, в феврале из торговой точки на проспекте Комсомольском они украли 16 тысяч рублей. 

Кроме того, один из несовершеннолетних угнал три машины, а другой – неоднократно попадался в алкогольном опьянении.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. По данным сургутской полиции, все подростки состоят на профилактических учетах. С ними регулярно проводят профилактическую работу, одна поведение юношей не меняется. Городской суд принял решение заключить их под стражу.

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