НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Цены на бензин по сравнению с прошлой неделей повысили операторы в Сургуте и Нижневартовске

08.08.2017 15:38

 Об этом говорят данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации. 

Речь идет о двух независимых продавцах топлива и двух АЗС крупных нефтяных компаний. Подняли цены на АЗС «Роснефти» в Нижневартовске. АИ-95 прибавил 70 копеек и достиг цены в 39,10 рубля за литр. АИ-92 подорожал на 80 копеек, до 37 рублей, дизель – на 40 копеек, до 40,90 рубля за литр.

Кроме этого, подкорректировал свой прайс-лист «Эталон». АИ-95 подорожал на 40 копеек, АИ-92 – на 20. Теперь они стоят 40,10 и 37,70 рубля за литр соответственно.

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