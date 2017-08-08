Цены на бензин по сравнению с прошлой неделей повысили операторы в Сургуте и Нижневартовске

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.08.2017 15:38

Об этом говорят данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

Речь идет о двух независимых продавцах топлива и двух АЗС крупных нефтяных компаний. Подняли цены на АЗС «Роснефти» в Нижневартовске. АИ-95 прибавил 70 копеек и достиг цены в 39,10 рубля за литр. АИ-92 подорожал на 80 копеек, до 37 рублей, дизель – на 40 копеек, до 40,90 рубля за литр.

Кроме этого, подкорректировал свой прайс-лист «Эталон». АИ-95 подорожал на 40 копеек, АИ-92 – на 20. Теперь они стоят 40,10 и 37,70 рубля за литр соответственно.