За полгода в системе ОПС зарегистрировано свыше 13,5 тысяч югорчан

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.08.2017 16:03

«Новоиспеченными» владельцами СНИЛС являются новорожденные, дети до 14 лет, прибывающие в наш регион граждане, а также те, кто вышел на пенсию за выслугу лет в силовых ведомствах и др.

Югорчан для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования принимают в органах ПФР постоянно. Жители региона могут получить СНИЛС не через несколько дней после обращения, а непосредственно на приеме у специалиста клиентской службы. Время оформления страхового свидетельства ОПС занимает не более 15 минут.

Напомним, что обратится также можно в ближайший Многофункциональный центр. Необходим только паспорт.