9 августа Югра отметит Международный день коренных малочисленных народов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

08.08.2017 16:16

Он был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Мероприятия, приуроченные к этому дню, в регионе будут проходить в течение всей недели.

В Сургуте праздновать его будут на площадке Дома коренных народов Севера историко-культурного центра «Старый Сургут». В программе: выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусств аборигенов и выставка традиционной посуды обских угров. Кроме того, для сургутян и гостей города выступят фольклорные коллективы «Аснэ» и «Луима ханса».