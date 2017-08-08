НОВОСТИ «СЕВЕРА»

9 августа Югра отметит Международный день коренных малочисленных народов

08.08.2017 16:16

 Он был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Мероприятия, приуроченные к этому дню, в регионе будут проходить в течение всей недели. 

В Сургуте праздновать его будут на площадке Дома коренных народов Севера историко-культурного центра «Старый Сургут». В программе: выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусств аборигенов и выставка традиционной посуды обских угров. Кроме того, для сургутян и гостей города выступят фольклорные коллективы «Аснэ» и «Луима ханса».

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