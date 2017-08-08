Автомобиль Toyota Сamry загорелся сегодня ночью в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 08.08.2017 16:23
Пожар произошел в час ночи на улице Фармана Салманова. С ним удалось справиться за несколько минут.
В 14-летней машине выгорел салон и передние колеса, также огонь повредил навесное оборудование в двигательном отсеке. Оплавлена панель приборов. От температурного воздействия нарушено остекление. В Сургутском пожарно-спасательном гарнизоне говорят, что к ЧП привела неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Всего в тушении принимали участие: 1 единица основной техники и 3 человека личного состава.