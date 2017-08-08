НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Автомобиль Toyota Сamry загорелся сегодня ночью в Сургуте

08.08.2017 16:23

 Пожар произошел в час ночи на улице Фармана Салманова. С ним удалось справиться за несколько минут. 

В 14-летней машине выгорел салон и передние колеса, также огонь повредил навесное оборудование в двигательном отсеке. Оплавлена панель приборов.  От температурного воздействия нарушено остекление. В Сургутском пожарно-спасательном гарнизоне говорят, что к ЧП привела неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Всего в тушении принимали участие: 1 единица основной техники и 3 человека личного состава. 

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